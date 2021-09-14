Погода в Новосибирске на 14 сентября 2021 года: одевайтесь теплее

Во вторник в городе станет еще холоднее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 14 сентября 2021 года: на улицах похолодает еще больше, и весь день будет идти дождь. Об этом говорят синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— Днем в Новосибирске потеплеет +11…+13 градусов, ночью будет +5..+7. Будет переменная облачность, ночью без осадков, а днем небольшой дождь. Западный ветер будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду. По области температура понизится до +10 градусов, ночью возможны заморозки до -2 Будут также небольшие дожди, ночью и утром — туманы, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

«Яндекс Погода» обещает похолодание до +9 градусов, весь день будет идти небольшой дождь.

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