Губернатор распорядился решать ЧС с водоснабжением в регионе в течение двух недель

Андрей Травников потребовал решать ЧП с водоснабжением в Новосибирской области в течение двух недель Фото: Андрей КОПАЛОВ

Губернатор Андрей Травников потребовал решать ЧП с водоснабжением в Новосибирской области в течение двух недель. Глава региона отметил, что зачастую бывает так, что вместо оперативного решения проблемы, она проходит долгое согласование проектной документации.

— Из-за требований надзорных и контролирующих органов, мы теперь, в свою очередь, требуем от наших коллег на муниципальном уровне такие процедуры, которые нельзя назвать противоаварийными. Нужно разработать проектно-сметную документацию, объявить конкурс, потом объявить отдельный конкурс на выполнение строительно-монтажных работ, — отметил Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве сегодня, 13 сентября.

Глава региона отметил, что в случае с подобными ЧП всегда стоит разумно оценивать ситуацию. Губернатор поручил разобраться с этой проблемой своему заместителю Сергею Семке.

— Если ситуация чрезвычайная — ее нужно устранить в течение двух недель, — добавил Андрей Травников.

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