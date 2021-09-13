На концерт ко Дню народного единства в Новосибирске потратят 1,4 миллион рублей

На празднование 4 ноября в Новосибирске потратят 1,4 миллиона рублей. Фото: Андрей КОПАЛОВ

На концерт ко Дню народного единства 4 ноября в Новосибирске потратят 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Сейчас управление контрактной системы региона объявило аукцион на подготовку программы праздника. Победитель торгов должен будет подготовить сцену с оформлением, организовать концертную программу, а также разные интерактивы: викторины, конкурсы и квесты. Планируется, что в мероприятии поучаствует около тысячи человек. При этом, в их числе должны быть представители национальных общественных организаций.

— Для проведения интерактивных площадок предоставить и установить не менее 4 шатров размером не менее 5 на 10 м. Одна стена в шатре должна быть прозрачной. Температурный режим внутри шатра не ниже +15 градусов, — сообщается в документации на сайте госзакупок.

Поскольку в регионе все еще продолжают действовать ограничительные меры, все мероприятия будут проводиться с учетом всех санитарных норм. Для этого планируется закупить около тысячи одноразовых масок и 25 литров антисептика.

Результаты аукциона будут известны 22 сентября.

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