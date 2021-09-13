Экс-замначальника ГИБДД Новосибирской области признали банкротом

Экс-заместителя начальника УГИБДД Новосибирской области Дениса Жданова признали банкротом. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Экс-заместителя начальника УГИБДД Новосибирской области Дениса Жданова признали банкротом. Как сообщается на сайте арбитражного суда, что была также утверждена процедура продажи его имущества.

Заявление о признании Жданова банкротом было подано в феврале 2021 года, сумма иска составила 145 миллионов рублей. Однако тогда суд принял решение о реструктуризации долгов.

Но проект плана не был предоставлен, и кредиторы решили начать конкурсное производство. Имущество Дениса Жданова.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс» подал в суд заявление о вступлении в дело о собственном банкротстве. Как сообщается в картотеке дел, сумма исковых заявлений составляет 1,1 миллиард рублей.

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Сумма исковых заявлений составляет более одного миллиарда рублей (подробнее).

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