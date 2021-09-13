Правительство региона профинансирует приобретение 150 автобусов для Новосибирска в преддверии чемпионатов

В регионе ведется системная работа по развитию общественного транспорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для Новосибирска по программе лизинга будет приобретено 150 автобусов по решению Губернатора региона, 100 из них планируется получить до конца года. В регионе ведется системная работа по развитию общественного транспорта.

— В преддверии двух чемпионатов мира — по волейболу и по хоккею среди молодежных команд — Губернатором Новосибирской области Андреем Александровичем Травниковым было принято решение о покупке 150 автобусов для города Новосибирска, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский. — Поставка 100 автобусов ожидается в этом году, 50 — в следующем. Думаю, что перед началом чемпионатов все 150 автобусов мы увидим на маршрутах столицы региона.

В бюджете Новосибирской области на 2023 год заложена сумма 741 миллион рублей. В проекте бюджета 2024 года — 518 миллионов рублей.

Победителя на поставку этих автобусов определят с помощью конкурса, сейчас Новосибирск уже подготавливает все необходимые для его проведения процедуры.

— Также министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области продолжает формировать заявку на покупку новых автобусов, троллейбусов и трамваев в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», чтобы заявка прошла ранжирование, и мы также получили транспортные средства в 2022 году, — подчеркнул Анатолий Костылевский.

Напомним, в июне региональным Правительством впервые утверждена долгосрочная Программа развития транспортной инфраструктуры Новосибирской области, в рамках которой предполагается ликвидация «узких мест», развитие городской железной дороги, реконструкция и строительство более тысячи километров автодорог, оптимизация сети пригородных маршрутов и другие мероприятия по развитию всех видов транспорта в регионе.

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