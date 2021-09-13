Под Новосибирском школьник случайно выстрелил в себя из винтовки

В Новосибирской области 12-летний подросток случайно выстрелил в себя из винтовки. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области 12-летний подросток случайно выстрелил в себя из винтовки. Сейчас в произошедшем разбираются следователи.

— Днем, 12 сентября, мальчик по просьбе матери пошел на колонку за водой в селе Кудрино Тогучинского района. По пути туда он нашел пневматическую винтовку. Когда подросток решил ее осмотреть, оружие выстрелило ему в голову, — рассказали в областном Следственном комитете. — Мальчик смог сам вернуться домой, где мама вызвала ему скорую помощь. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Следователи, тем временем, выясняют все обстоятельства случившегося инцидента, а также принадлежность винтовки. По результатам проведения проверки будет принято окончательное процессуальное решение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.