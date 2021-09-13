В Новосибирске более 1200 домов Первомайского района остались без света

В Новосибирске, днем 13 сентября, более 1200 домов остались без света. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирске, днем 13 сентября, более 1200 домов остались без света. По данным портала «Мой Новосибирск» аварийное отключение из-за дефектов на трансформаторных подстанциях случилось в Первомайском районе.

Отключение затронуло дома на улицах Искитимская, Бердское шоссе, Таловая, Прибрежная, Мелиоративная, Приобская и 2-я Искитимская.

По данным сервиса, отключили электроснабжение сибирякам еще в четыре часа вечера. А вернуть в дома свет планируют за два часа — к шести часам вечера сегодняшнего дня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.