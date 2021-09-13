В Новосибирске более 1200 домов Первомайского района остались без света

В Новосибирске, днем 13 сентября, более 1200 домов остались без света.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В Новосибирске, днем 13 сентября, более 1200 домов остались без света. По данным портала «Мой Новосибирск» аварийное отключение из-за дефектов на трансформаторных подстанциях случилось в Первомайском районе.
Отключение затронуло дома на улицах Искитимская, Бердское шоссе, Таловая, Прибрежная, Мелиоративная, Приобская и 2-я Искитимская.
По данным сервиса, отключили электроснабжение сибирякам еще в четыре часа вечера. А вернуть в дома свет планируют за два часа — к шести часам вечера сегодняшнего дня.
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