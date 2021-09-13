Дольщики долгостроев по улице Тульской получат квартиры в новых домах и региональную субсидию

Около 700 дольщиков домов по улице Тульская 80 и 82 получили ключи от своих достроенных квартир. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Около 700 дольщиков домов по улице Тульская 80 и 82 получили ключи от своих достроенных квартир. Проблемы еще более 180 дольщиков данных объектов решаются при помощи реализации масштабных инвестиционных проектов.

Благодаря различным мерам господдержки старейшие долгострои региона были введены в эксплуатацию в апреле 2021 года.

По словам заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, на объектах на улице Тульская сложились две группы дольщиков — те, кто заключал договоры долевого участия с застройщиком в соответствии с требованиями законодательства, и те, кто сделал это вне рамок закона.

— Министерство строительства Новосибирской области максимально постаралось помочь обеим категориям граждан, сегодня все дольщики, независимо от того, как заключены договоры, включены в реестр обманутых дольщиков, и их проблемы будут решены в обязательном порядке. Большинство дольщиков — 691 человек — уже получили ключи от квартир, постепенно решаются и вопросы остальных, для реализации масштабных инвестиционных проектов необходимо время, — объяснил Алексей Колмаков.

Для завершения строительства домов № 80 и 82 по улице Тульская был реализован масштабный инвестиционный проект, в рамках которого на достройку объектов было направлено 60 миллионов рублей. Собственники смогли получить свои квартиры в достроенных домах. Для тех, у которых не было ДДУ, также был разработан индивидуальный механизм помощи — они получают квартиры на площадках других застройщиков, с которыми заключены масштабные инвестиционные проекты. Чтобы получить эти квартиры, дольщикам нужно доплатить новым застройщикам не более 15,2 % от рыночной стоимости жилья. Более половины дольщиков из указанного реестра уже решили свои вопросы, продолжается решение проблемы и остальных.

— Мы стараемся помочь гражданам и в решении этого вопроса, 31 декабря 2019 года Правительством Новосибирской области было принято постановление № 520-п о возможности получения гражданами субсидий в размере 200 тысяч рублей на оплату части расходов по осуществлению данной доплаты, — подчеркнул Алексей Колмаков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.