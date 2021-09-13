Из новосибирского аэропорта не смог взлететь самолет

После исправления проблемы, самолет взлетел. Фото: Архив «КП» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самолет Boeing 747, следовавший по маршруту Новосибирск-Льеж, не взлетел из аэропорта Толмачево из-за возникшей технической проблемы. Инцидент произошел в воскресенье, 12 сентября. Об этом рассказали КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе аэропорта.

— Самолет авиакомпании Airlines Belgium прервал взлет в 18:42 по причине технической неисправности, — рассказал КП-Новосибирск представитель ведомства.

В пункт назначения самолет улетел лишь спустя 4,5 часа после возникшей проблемы.

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