В Новосибирске водители «скорой помощи» пожаловались на низкую зарплату

Техническое состояние машин также страдает. Фото: Архив «КП» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске водители «скорой помощи» ГБУ НСО «Медтранс» заявили, что стали получать низкую заработную плату. Известно, они работают на правый берег города. По их словам, долгие годы их заработок не менялся. Кроме того, чтобы получать больше, им приходится брать дополнительные смены.

— Я в прошлом месяце нормально заработал, но для этого потребовались дополнительные смены. А мои коллеги получили по 27-28 тысяч, — рассказал КП-Новосибирск один из недовольных водителей.

Минздрав региона прокомментировал сложившуюся ситуацию следующим образом:

— Уточняем информацию, поступали ли в Минздрав жалобы от сотрудников данного предприятия, — сказали в пресс-службе ведомства корреспонденту КП-Новосибирск.

Кроме проблем с зарплатой, водители также жалуются на трудностями с автозапчастями. В частности, они недовольны техническим оснащением транспорта.

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