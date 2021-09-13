В Новосибирской области все лагеря реализовали программу детского кешбэка. Фото: Артем КИЛЬКИН

В понедельник, 13 сентября, в правительстве Новосибирской области состоялось еженедельное оперативное совещание. Его участниками стали члены областного правительства, главы муниципалитетов, а также руководители исполнительных органов власти региона. На мероприятии обсудили итоги летней оздоровительной кампании 2021 года.

— Кроме необходимости соблюдения мер санитарной безопасности, было необходимо реализовать инициативу Президента России Владимира Путина о возвращении родителям части средств, потраченных на оздоровительный отдых их детей — так называемый «детский кешбэк». Я ставил задачу максимально оперативно разработать все необходимые документы и процедуры, и второе — чтобы все 100 процентов детских оздоровительных лагерей Новосибирской области попали в реестр и имели возможность участвовать в этой президентской программе возврата денежных средств, — напомнил Андрей Травников. Глава региона поблагодарил всех сотрудников профильных министерств, руководителей лагерей и муниципалитетов за успешное прохождение летней оздоровительной кампании 2021 года.

Участие в оздоровительной кампании лета 2021 года приняли 1014 организаций. Среди них — 57 загородных лагерей и 957 лагерей дневного пребывания. Общий охват отдыхающих ребят составил 105 701 ребенок.

В регионе к программе кешбэка присоединились все оздоровительные лагеря. Всего это 53 организации. Известно, 18 из них продавали путевки сами, 3 — заключили соглашение с агрегатором, еще 32 — с туроператорами.

По данным правительства, за лето кешбэк за путевки в лагеря получили 2 тысячи сибиряков.

В общей сложности бюджет летней оздоровительной кампании составил 900 миллионов рублей. Из бюджета области при этом выделили 416,9 миллионов рублей.

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