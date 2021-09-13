В Первомайском районе Новосибирска закроют железнодорожный переезд. Фото: Виталий КАРНАУХ

В ночь на вторник, 14 сентября, в Первомайском районе Новосибирска перекроют движение через железнодорожный переезд. Речь идет о 19 километре остановочной платформы Матвеевка. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

— Движение через переезд будет приостановлено с полуночи до шести утра. Перекрытие связано с проведением ремонтных работ. В это время на переезде будут устранять дефекты железнодорожного пути, а также асфальтобетонного покрытия, — уточнили в ведомстве.

В мэрии добавили, на время перекрытия водителям нужно объезжать закрытый участок через другой железнодорожный переезд — 16-й километр на улице Звездной вдоль железнодорожного пути до Одоевской улицы.

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