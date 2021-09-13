Погода в Новосибирске на октябрь 2021 года: что приготовил второй месяц осени

В октябре будет дождливо и снежно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Новосибирске на октябрь 2021: в Сибири будут настоящие осенние холода. Вместе с листопадами придут заморозки, частые дожди и мокрый снег.

По данным сайта «Ну и погода», первые дни октября будут прохладными, а потом температура заметно снизится, приблизившись к нулю.

— В первые десять дней месяца температура воздуха составит +3…+8 градусов, ночью — от +6 до -6. С 5 октября пойдет мокрый снег. Дожди с мокрым снегом будут идти большую часть второй декады, температура днем будет колебаться в районе от +5 до -3, ночью - от +2 до -12 градусов. В третью декаду днем будет от -2 до +3 градусов, ночью - от +1 до -9. Три дня будет снег, а в остальные дни будет солнечно, без осадков, — сообщается на сайте.

Похожий прогноз дает и сервис «Яндекс Погода». Однако сайт обещает в основном обильные дожди, а первый снег - только 25 октября. В первые 10 дней месяца температура будет +6...+12 градусов, во вторую декаду - от +2 до +6, с 19 октября ночные температуры начнут держаться ниже нуля. Последняя треть октября будет дождливой и холодной, температура днем составит -1...+3 градуса.

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