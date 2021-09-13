В Новосибирской области 18 классов ушли на карантин из-за коронавируса

Полностью ушедших на карантин школ и детсадов в регионе нет. Фото: Архив «КП» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирской области 18 школьных классов и 21 группу детсадовцев закрыли на карантин из-за ковида. Об этом на оперативном совещании в понедельник, 13 сентября, сообщил министр образования Сергей Федорчук.

— Число заражений в школах достигло 31, из которых 24 — это дети. Школьники переведены на онлайн обучение. В детсадах заболели 27 детей и 5 сотрудников дошкольных организаций, — рассказал министр.

Карантин объявили в 17-ти дошкольных учреждениях региона, в 21 группе. Другие образовательные учреждения продолжают работать в штатном режиме. Также на совещании было отмечено, что на сегодняшний день в регионе от Covid-19 вакцинировались первым компонентом 41 222 работника образовательных учреждений, двукратно привились — 34 238 сотрудников.

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