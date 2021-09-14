«Чем не Пизанская башня?»: под Новосибирском покосившаяся труба стала достопримечательстью райцентра

Башня медленно падает уже несколько лет. Фото: предоставлено Вадимом Заболотским
Заброшенная труба на улице Закриевского, 1 (это территория бывшей котельной) стала «пизанской башней» для жителей города Татарска. Местный житель Вадим Заболотский выложил пост в соцсети, чтобы привлечь внимание властей:
— Я несколько лет наблюдал за этой трубой, и мне кажется, что угол наклона растет. По кирпичу идет заметная трещина, больше половины трубы в длину. А ведь рядом гаражи, дома, газопровод. Все мы боимся падения, — рассказал КП-Новосибирск Вадим Заболотский.
В администрации города Татарска официально ситуацию пока не комментируют: попросили написать официальный запрос на имя главы.
Тем временем пользователи соцсетей шутят — можно сделать башню достопримечательностью:
— Готовый герб города. Сойдет, не очень криво и не падает, — уверен подписчик «Татарск Online».
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