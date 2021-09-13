Погода в Новосибирске на середину сентября 2021 года: синоптики рассказали, когда вернется тепло

Синоптики рассказали, какой будет погода на вторую декаду сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, какой будет погода в Новосибирске на середину сентября 2021 года. В город снова придет потепление, хоть и продлится оно недолго.

— Во второй декаде преобладающий фон температуры воздуха в ночные часы будет +3...+8, местами заморозки до -2 градусов. Днем будет +13...+18 , а по югу области — до +23. Самый теплый день будет 16 сентября, далее начнется заметное похолодание, — сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Похожий прогноз дает «Яндекс. Погода». По данным сервиса, 13 и 14 сентября еще сохранится прохлада в районе +7...+10 градусов. Потепление начнется с 15 сентября: воздух прогреется до +20. Самым теплым днем станет 16 сентября — +23 градуса. А начиная с 17 сентября снова вернется прохлада в районе +10...+15 градусов.

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