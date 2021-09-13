Под Новосибирском мотоцикл вылетел в кювет: погиб 72-летний пассажир. Фото: ГИБДД по НСО.

Жуткое ДТП произошло в СНТ «Огонек» под Новосибирском. Там в субботу, 11 сентября, 13-летний мотоциклист вылетел в кювет. В результате аварии погиб его пассажир — 72-летний мужчина. Подробности происшествия рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— 13-летний подросток без прав ехал вместе с пассажиром на мотоцикле «Ирбис Актион» без регистрационного номера. При выезде из СНТ мальчик не справился с управлением и вылетел в кювет, — уточнили в ведомстве.

Пассажир байка получил травмы, несовместимые с жизнью. Он погиб на месте аварии.

На кадрах, которые опубликовали в ГИБДД, видно, что 13-летний мотоциклист и его пассажир ехали без шлемов.

Сейчас по факту ДТП в полиции проводят проверку. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

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