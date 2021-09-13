В деревне под Новосибирском остался один житель

Деревня опустела несколько лет назад. Фото: Архив «КП» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирской области в Колыванском районе находится деревня Вдовино, где проживает один житель. Информацию об этом, которую опубликовали СМИ, корреспонденту КП-Новосибирск подтвердили в Колыванском сельсовете.

— На самом деле там живет один человек. Остался он один, потому что его односельчане поехали на поиски лучшей жизни, а он принял решение не покидать родные края, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе администрации Пономаревского сельсовета Колыванского района Новосибирской области.

Известно, что жителя, который остался один во всей дереве, зовут Леонид. Мужчина занимается своим хозяйством и разводит коров, коз и других домашних животных. Около пяти лет назад сибиряк остался один во всей деревне, но не отчаялся и продолжает жить в месте, где прошло его детство.

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