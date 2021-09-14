Сибирячка пожаловалась на детей, пинавших остановку под Новосибирском

За порчу городского имущества ответят родители Фото: Никита МАНЬКО

Дети помяли остановку в городе Болотное под Новосибирском: инцидент случился на улице Титова. Сибирячка гуляла там вместе со своими детьми, когда заметила компанию подростков:

— Шестеро мальчишек от 10 до 12 лет смеялись, а потом двое стали с размаху пинать остановку, соревноваться друг с другом в силе удара. С разбега, с разворота, грохот стоял на всю округу. Я потребовала прекратить, они проигнорировали меня и продолжили ломать остановку: прыгали по лавочкам и хватались за железо под потолком, раскачивались. После моих угроз о том, что я сейчас сниму их на видео и выложу в интернете, дети стали передразнивать меня, — рассказала подписчица группы «Типичное Болотное».

Женщина начала переходить дорогу, и дети убежали. Однако стенка остановки оказалась смята.

Юристы уверены: за подобные выходки детей должны отвечать родители.

— В возрасте 10-12 лет детей нельзя привлечь к ответственности за порчу общественного имущества, но можно оштрафовать и взыскать ущерб с родителей. Юных вандалов могут поставить на учет в ПДН, — объяснила юрист Инесса Рябинина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.