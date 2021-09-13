Под Новосибирском столкнулись сразу 5 автомобилей

Машины серьезно пострадали. Иномарка Фото: «АСТ-54»

В понедельник, 13 сентября, на улице Магистральной в Пашино столкнулись 4 иномарки: Toyota Land Cruiser, седан Toyota Corolla, кроссовер Honda CR-V, Nissan Laurel и «КАМАЗ». Фото с места ДТП появились в соцсети.

— ДТП оформлено с участием аварийных комиссаров. В аварии никто не пострадал, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГИБДД.

На кадрах, опубликованных в «АСТ-54» видно, авария заблокировала движение на участке дороги.

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