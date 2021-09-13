В тренинговой компании SOVA научат успешным продажам

Фото: Тренинговая компания SOVA.

Продавец из 90-х и из сегодняшней реальности вряд ли поняли бы друг друга. Что изменилось? Какие менеджеры по продажам успешны сегодня? На что обратить внимание при приеме менеджера продаж?

1. Хороший менеджер продаж - это целостная личность. Он свободен от ограничивающих установок. Позитивное мышление - его конек.

2. Он не пытается продать во что бы то ни стало. Чувствует достоинство и независимость от решения клиента. У него энергетика спокойного достоинства и внутренней силы.

3. Он готовится к встречам, планирует продажи, сегментирует базу данных, тщательно анализирует результаты. Он не только коммуникатор - он стратег.

4. Он полон энергии, для него продажи - это интересно, а не способ быстрого выгорания. У него высокая мотивация и неподдельная любовь к работе.

5. Он знает, что в век высоких технологий нужен апгрейд любой техники, в том числе и техники продаж. Он не впаривает, а ведет экспертный диалог.

6. Он не любит спешку. Наверняка знает, что встреча не равно сделка.

7. У него высокая планка достижений, он амбициозен. Но его достижения подпитывают не гордыню, а внутреннее могущество.

8. И конечно, он эмпат, чувствует людей, хорошо понимает их эмоции.

Опасаетесь, что такой продавец будет дорого вам стоить? Да, будет. Но его вклад в ваш бизнес будет бесценным.

• 26, 27 октября - тренинг «Продажи 2021: новая реальность».

• 28, 29 октября - тренинг «Управление изменениями в отделе продаж».

• 16, 17 ноября - тренинг «Переговоры: три уровня влияния».

SOVA. Тренинговая компания

Подробные программы тренингов - на нашем сайте или по телефону (383) 240-80-25.

Успейте записаться!

Подписывайтесь на нас в instagram: @sova.training

На правах рекламы