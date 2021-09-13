В тренинговой компании SOVA научат успешным продажам

Фото: Тренинговая компания SOVA.
Продавец из 90-х и из сегодняшней реальности вряд ли поняли бы друг друга. Что изменилось? Какие менеджеры по продажам успешны сегодня? На что обратить внимание при приеме менеджера продаж?
1. Хороший менеджер продаж - это целостная личность. Он свободен от ограничивающих установок. Позитивное мышление - его конек.
2. Он не пытается продать во что бы то ни стало. Чувствует достоинство и независимость от решения клиента. У него энергетика спокойного достоинства и внутренней силы.
3. Он готовится к встречам, планирует продажи, сегментирует базу данных, тщательно анализирует результаты. Он не только коммуникатор - он стратег.
4. Он полон энергии, для него продажи - это интересно, а не способ быстрого выгорания. У него высокая мотивация и неподдельная любовь к работе.
5. Он знает, что в век высоких технологий нужен апгрейд любой техники, в том числе и техники продаж. Он не впаривает, а ведет экспертный диалог.
6. Он не любит спешку. Наверняка знает, что встреча не равно сделка.
7. У него высокая планка достижений, он амбициозен. Но его достижения подпитывают не гордыню, а внутреннее могущество.
8. И конечно, он эмпат, чувствует людей, хорошо понимает их эмоции.
Опасаетесь, что такой продавец будет дорого вам стоить? Да, будет. Но его вклад в ваш бизнес будет бесценным.
• 26, 27 октября - тренинг «Продажи 2021: новая реальность».
• 28, 29 октября - тренинг «Управление изменениями в отделе продаж».
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SOVA. Тренинговая компания
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