Новосибирцы заметили в Академгородке «ВАЗ», переделанный в кабриолет. Фото: стоп-кадр.

Жители Новосибирска заметили на дороге необычную машину. Так, горожане сняли на видео «ВАЗ» без крыши и поделились кадрами в соцсетях в воскресенье, 12 сентября.

— Кабриолет на базе классики «ВАЗа» увидели на улицах Академгородка, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

Комментаторов машина позабавила.

— Зато не в кредит!

— Красиво жить не запретишь! — пошутили новосибирцы

Многие отметили удручающее состоянии авто, а также то, что «ВАЗ» на буксире тянула другая легковушка.

— Машину на тросе тащат, возможно, в последний путь!

— Так ее на металлолом и везли, — написали комментаторы.

Смотреть видеосюжет "ВАЗ", переделанный в кабриолет, заметили на улицах Нвоосибирска.

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