В Новосибирске потеплеет до +23 градусов

Жаркий день выпадет на четверг. Фото: Архив «КП» Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирск на один день вернется лето. Так, в четверг, 16 сентября, воздух прогреется до +23 градусов, сообщает сайт «Яндекс Погода». Синоптики подтвердили КП-Новосибирск информацию о потеплении.

— В середине недели, 16 сентября, будет самый теплый день недели, температура воздуха составит до + 21 градуса, потом снова ожидается похолодание, температура воздуха заметно понизится, — рассказали КП-Новосибирск в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

14 сентября температура воздуха составит: +10…+12 градусов, возможны осадки.

15 сентября погода начнет меняться в лучшую сторону, температура воздуха днем составит до + 20 градусов.

К концу недели, 18 и 19 сентября, в город вернутся холода. Температура воздуха в эти дни составит + 12 градусов днем, ночью опустится до + 7 градусов.

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