В Новосибирске потеплеет до +23 градусов

Жаркий день выпадет на четверг. Фото: Архив «КП»
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирск на один день вернется лето. Так, в четверг, 16 сентября, воздух прогреется до +23 градусов, сообщает сайт «Яндекс Погода». Синоптики подтвердили КП-Новосибирск информацию о потеплении.
— В середине недели, 16 сентября, будет самый теплый день недели, температура воздуха составит до + 21 градуса, потом снова ожидается похолодание, температура воздуха заметно понизится, — рассказали КП-Новосибирск в Западно-Сибирском Гидрометцентре.
14 сентября температура воздуха составит: +10…+12 градусов, возможны осадки.
15 сентября погода начнет меняться в лучшую сторону, температура воздуха днем составит до + 20 градусов.
К концу недели, 18 и 19 сентября, в город вернутся холода. Температура воздуха в эти дни составит + 12 градусов днем, ночью опустится до + 7 градусов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер