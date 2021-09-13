Новосибирские полицейские поймали бомжа, избившего мужчину на улице. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске на улице Есенина бездомный напал на 41-летнего мужчину. Он жестоко избил новосибирца. Пострадавшего доставили в больницу с различными травмами. Врачи сообщили о случившемся в полицию. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области в воскресенье, 12 сентября.

— Инцидент произошел поздно вечером 3 сентября. Полицейским удалось найти нападавшего. Им оказался 39-летний бомж, который ранее был неоднократно судим, — уточнили в ведомстве.

В отношении агрессивного бездомного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас решается вопрос об избрании сибиряку меры пресечения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.