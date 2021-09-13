Новосибирские полицейские поймали бомжа, избившего мужчину на улице.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске на улице Есенина бездомный напал на 41-летнего мужчину. Он жестоко избил новосибирца. Пострадавшего доставили в больницу с различными травмами. Врачи сообщили о случившемся в полицию. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области в воскресенье, 12 сентября.
— Инцидент произошел поздно вечером 3 сентября. Полицейским удалось найти нападавшего. Им оказался 39-летний бомж, который ранее был неоднократно судим, — уточнили в ведомстве.
В отношении агрессивного бездомного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас решается вопрос об избрании сибиряку меры пресечения.
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