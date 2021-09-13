Под Новосибирском загорелся коттедж: на месте работают пожарные

Огонь охватил крышу по всей площади. Фото: стоп-кадр из видео «АСТ-54»
В понедельник, 13 сентября, в СНТ «Горки-2» на территории села Новолуговое загорелся частный дом. Очевидцы сняли возгорание на видео и опубликовали его в соцсети.
— Пожар в коттедже, огонь полностью охватил крышу, — написал очевидец в группе «АСТ-54».
На кадрах видно, крыша коттеджа горит открытым пламенем. Очевидцы вызвали на место ЧП пожарных.
В ГУ МЧС по Новосибирской области прокомментировали случившееся.
— Выезд на место — в 07:19, локализация пожара — 07:46. Ликвидировали открытый огонь — в 07:54. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горел двухэтажный дачный дом по всей площади. Рушилась кровля. Пострадавших нет, — прокомментировали ЧП в ГУ МЧС по Новосибирской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер