Под Новосибирском загорелся коттедж: на месте работают пожарные

Огонь охватил крышу по всей площади. Фото: стоп-кадр из видео «АСТ-54»

В понедельник, 13 сентября, в СНТ «Горки-2» на территории села Новолуговое загорелся частный дом. Очевидцы сняли возгорание на видео и опубликовали его в соцсети.

— Пожар в коттедже, огонь полностью охватил крышу, — написал очевидец в группе «АСТ-54».

На кадрах видно, крыша коттеджа горит открытым пламенем. Очевидцы вызвали на место ЧП пожарных.

В ГУ МЧС по Новосибирской области прокомментировали случившееся.

— Выезд на место — в 07:19, локализация пожара — 07:46. Ликвидировали открытый огонь — в 07:54. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горел двухэтажный дачный дом по всей площади. Рушилась кровля. Пострадавших нет, — прокомментировали ЧП в ГУ МЧС по Новосибирской области.

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