В Новосибирске иномарка врезалась в бетонные блоки. Фото: стоп-кадр.

На улице Ватутина в Новосибирске машина налетела на бетонные блоки. После столкновения автомобиль повис на них. Информация об аварии, случившейся вечером, 12 сентября, появилась в соцсети.

— Водитель седана не заметил в темноте бетонные блоки посреди проезжей части, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

По словам очевидцев, в машине находились женщина с ребенком. Судя по кадрам с места ДТП, они серьезно не пострадали.

Комментаторы уверены, бетонные блоки не были освещены и ограждены специальными знаками. Некоторые предложили владельцу машины подать в суд на дорожников.

— Нужно идти и судиться с ответственными за эти препятствия, — написали подписчики.

Смотреть видеосюжет В Новосибирске машина влетела в бетонные блоки.

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