Пробки в Новосибирске на утро 13 сентября 2021 года: затор на улице Немировича-Данченко

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 13 сентября 2021. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 13 сентября 2021 года: затор образовался на улице Немировича-Данченко. Движение также затруднено по улицам Троллейной и Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Титова, Невельского и Широкой. Сложно проехать по площади Труда, площади Райсовета и проезду Энергетиков. Затруднено движение по улицам Станционной, Ватутина, Станиславского и Котовского. Пробки сковали улицы Покрышкина, Космическую и Блюхера. Также сложно проехать по проспекту Карла Маркса.

На правом берегу города водители стоят в пробке на Большевистской — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Заторы образовались также на улицах Восход, Кирова, Бориса Богаткова и Пролетарской. Движение по улице Покатной также затруднено.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро понедельника, 13 сентября, составил 6 баллов.

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