Страшная авария произошла в Новосибирской области на Бердском шоссе

Пострадавшего доставили в больницу. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Страшная авария произошла на Бердском шоссе в Новосибирской области. На дороге столкнулись две иномарки. На место выезжали спасатели ГУ МЧС России по Новосибирской области.

— Марки автомобилей Саньенг «Кайрон» и Тойота «Таун айс». Бойцы 11-й пожарно-спасательной части МЧС России оперативно деблокировали пассажира из автомобиля Тойота, бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшего в отделение травматологии Бердской городской больницы, — сообщают в пресс-службе регионального МЧС.

Так же спасателям удалось отключить автомобильные аккумуляторы, чтобы не произошло возгорания.

На месте работали сотрудники ДПС и медики.

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