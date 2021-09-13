Погода в Новосибирске на 13 сентября 2021 года: не спешите убирать зонтики

Дождь будет идти весь день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 13 сентября 2021 года будет пасмурной и дождливой. Об этом сообщают синоптики регионального гидрометцентра. — Днем температура воздуха составит +11...+13 градусов, а ночью опустится до +4...+6 градусов. Весь день будет идти дождь. Ветер подует юго-западный со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. Местами порывы усилятся до 16 метров в секунду, — сообщают метеорологи. По данным сайта «Яндекс. Погода» весь день будет идти небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут +10...+11 градусов, а ночью опустятся до +5...+6 градусов. Ветер подует юго-западный со скоростью до 7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746-749 миллиметров ртутного столба.

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