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Общество12 сентября 2021 16:56

9-летняя танцовщица из Новосибирска покорила жюри в шоу «Новые танцы» на ТНТ

Больше всего они понравились певцу Ивану Дорну
Анна ПАШАГИНААнна ПАШАГИНА
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Девочки выступали вместе первый раз. Фото: скриншот из видео

Девочки выступали вместе первый раз. Фото: скриншот из видео

Новосибирская танцовщица Марьяна Назаренко и ее напарница Даша Никонова выступили в 3 выпуске шоу «Новые танцы» на телеканале ТНТ. Их дуэт называется «Снупикрю».

— Мы танцуем вместе уже 4 месяца и это будет наше первое выступление. Номер у нас будет в стиле эксперементал, а в целом мы все стили умеем танцевать, — рассказали девочки в своем профайле. — Ну, а если мы выиграем, то поделим его не поровну.

Танец 9-летних девочек поразил всех членов жюри.

— Вот оно — новое поколение. Бойтесь все танцовщики. А ведь им еще и 10 нет, — прокомментировал выступление школьниц Гарик Рудник, хореограф проекта и член жюри.

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9-летняя танцовщица из Новосибирска покорила жюри в шоу «Новые танцы» на ТНТ
9-летняя танцовщица из Новосибирска покорила жюри в шоу «Новые танцы» на ТНТ
Новая неделя - новый выпуск! Смотри новые выпуски шоу #НОВЫЕТАНЦЫ по субботам в 21:00 на #ТНТ Производство: Comedy Club Production Телеканал ТНТ в соц. сетях: Inst: https://www.instagram.com/tnt_online Vk: https://vk.com/tnt Fb: https://www.facebook.com/telekanal.tnt Танцы в соц. сетях: Inst: https://www.instagram.com/tntancy/ Vk: https: https://vk.com/tnt_dance Fb: https://www.facebook.com/tntancy

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