Девочки выступали вместе первый раз. Фото: скриншот из видео

Новосибирская танцовщица Марьяна Назаренко и ее напарница Даша Никонова выступили в 3 выпуске шоу «Новые танцы» на телеканале ТНТ. Их дуэт называется «Снупикрю».

— Мы танцуем вместе уже 4 месяца и это будет наше первое выступление. Номер у нас будет в стиле эксперементал, а в целом мы все стили умеем танцевать, — рассказали девочки в своем профайле. — Ну, а если мы выиграем, то поделим его не поровну.

Танец 9-летних девочек поразил всех членов жюри.

— Вот оно — новое поколение. Бойтесь все танцовщики. А ведь им еще и 10 нет, — прокомментировал выступление школьниц Гарик Рудник, хореограф проекта и член жюри.

Смотреть видеосюжет 9-летняя танцовщица из Новосибирска покорила жюри в шоу «Новые танцы» на ТНТ

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