Из-за аварии другим машинам сложно проехать. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

В Новосибирске произошло тройное ДТП. На дороге в Ленинском районе столкнулись пассажирский автобус, и две иномарки — внедорожник «Land Rover Defender» и седан «KIA Rio». Об этом сообщили подписчики группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

— У автобуса от удара, помимо помятых кузовных панелей, лопнуло лобовое стекло. Досталось и внедорожнику, у которого запасное колесо ушло в салон вместе с задней дверью. Рио также получила повреждения задней части, — рассказывают очевидцы.

На кадрах видно, что авария мешает другим автомобилям и перегородили половину проезжей части.

По предварительной информации, пострадавших нет.

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