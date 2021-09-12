В Новосибирске девушка полезла на карниз за котом и не смогла спуститься

Девушку сняли со второго этажа. Фото: «МАСС(16+)».

В Новосибирске 25-летнняя девушка полезла с балкона на карниз за котом и не смогла спустится обратно. Соседям пришлось вызывать аварийно-спасательную службу «МАСС».

— Все произошло в Кировском районе на улице Бронная. Ее спустили при помощи лестницы с карниза второго этажа, — рассказали спасатели в группе «МАСС(16+)».

Сибирячка в медицинской помощи не нуждалась.

Напомним, что новосибирские спасатели ликвидировали последствия сильного ветра. Они спилили ветки с упавшего дерева с помощью бензопилы. На помощь спасателей позвала 67-летняя пенсионерка.

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