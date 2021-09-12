В регионе от коронавируса умерло больше 2 тысяч человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске от коронавируса умерла 82-летняя женщина. Всего сначала пандемии от COVID-19 скончалось 2 784 человека.

— Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте 71 год, 74 года и женщины в возрасте 64 года, 67 лет, 68 лет, 70 лет, 73 года, 75 лет, 79 лет, 82 года, — сообщает оперштаб Новосибирской области.

На сегодняшний день в реанимации находится 141 человек, а к аппаратам ИВЛ подключен 21 пациент.

— В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 759 пациентов, в том числе 37 детей, — уточнили в оперштабе.

Всего в регионе с начала пандемии заболело 60 523 человек. На утро 12 сентября в городе выявлен 171 случай заражения.

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