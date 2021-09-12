В регионе от коронавируса умерло больше 2 тысяч человек.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Новосибирске от коронавируса умерла 82-летняя женщина. Всего сначала пандемии от COVID-19 скончалось 2 784 человека.
— Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте 71 год, 74 года и женщины в возрасте 64 года, 67 лет, 68 лет, 70 лет, 73 года, 75 лет, 79 лет, 82 года, — сообщает оперштаб Новосибирской области.
На сегодняшний день в реанимации находится 141 человек, а к аппаратам ИВЛ подключен 21 пациент.
— В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 759 пациентов, в том числе 37 детей, — уточнили в оперштабе.
Всего в регионе с начала пандемии заболело 60 523 человек. На утро 12 сентября в городе выявлен 171 случай заражения.
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