В Новосибирской области загорелся частный дом

В доме загорелась крыша. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

В Новосибирской области загорелся двухквартирный частный дом. Пожар произошел в поселке Красноозерское.

— Информация о пожаре поступила на пульт дежурной части. Через 4 минуты после вызова к месту происшествия прибыл дежурный караул 60-й пожарно-спасательной части. К этому моменту открытым огнем горела крыша дома по всей площади, — сообщили в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области.

Когда пожарные начали тушить огонь, то все осложнял сильный ветер. Огонь удалось ликвидировать за час.

Пострадавших нет. Причину возгорания будут устанавливать дознаватели МЧС.

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