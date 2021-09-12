В Новосибирской области грузовой автомобиль сбил человека

На месте работали сотрудники ДПС.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирской области 11 сентября около 23:20 грузовой автомобиль сбил человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
— ДТП произошло на трассе Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий. Водитель грузового автомобиля ехал в Ленинск-Кузнецкий и недалеко от села Гусиный брод сбил перебегающего через дорогу человека, — рассказали КП-Новосибирск в региональной пресс-службе МВД.
Пешеход скончался на месте от полученных травм. Его личность до сих пор устанавливается.
Тем временем правоохранители начали проверку.
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