В Новосибирской области иномарка столкнулась с легковушкой

Машины столкнулись в селе. Фото: «Инцидент Новосибирск».

Ночью 12 сентября в Новосибирской области автомобиль марки «Тойота» столкнулся с машиной ВАЗ-2114. ДТП произошло в Тогучинском районе в селе Карпысак.

— От столкновения «Тойота» вылетела на обочину к частному дому, — сообщают подписчики группы «Инцидент Новосибирск».

Как сообщают очевидцы, водителя легковушки доставили в больницу. Сибиряк, сидевший за рулем иномарки не пострадал.

На месте работают сотрудники ДПС. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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