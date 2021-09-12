Сибирячка пожаловалась на завядший букет цветов из дорогого салона

Цветы были в ужасном состоянии. Фото: «Flamp».
Жительница Новосибирска пожаловалась на испорченный букет цветов. Об этом она написала на сайте «Flamp».
— Заказала букет на праздник и мой муж забрал их перед самым мероприятием. Только посмотрите на это. Все цветы завядшие и уставшие, — пишет женщина.
На кадрах, которые она приложила видно, что цветы засохшие и увядшие.
Компания, собирающая букет ответила сибирячке.
— Спасибо вам за обратную связь о нашей работе, благодаря нашим покупателям мы можем улучшить свою работу. Нам бы очень хотелось разобраться в ситуации, связанной с вашей покупкой у нас, — говорят администраторы.
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