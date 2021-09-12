В Новосибирске бензовоз столкнулся с легковушкой

У легковушки нет передней части. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Сегодня ночью 12 сентября в Новосибирске бензовоз столкнулся с легковым автомобилем «ВАЗ-2104». ДТП произошло в Дзержинском районе.

— В результате удара легковой автомобиль получил критические повреждения, лишившись передней части кузова, — сообщают подписчики группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

На кадрах видно, что передняя часть автомобиля полностью разбита. Недалеко от нее лежат остатки бампера.

В социальных сетях люди стали предполагать из-за чего произошло ДТП:

— Дороги из-за дождя скользкие, вот и столкнулись.

— Не успел затормозить.

— Да гнал наверно как сумасшедший.

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