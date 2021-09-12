Погода в Новосибирске на 12 сентября 2021 года: будет ветрено и дождливо

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске на 12 сентября 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 12 сентября 2021 года будет ветреной, хмурой и дождливой. Об этом говорится на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— Ночью температура воздуха составит +9…+11 градусов. Днем ожидается +11…+13. Будет облачно с прояснениями, местами возможны дожди. Ветер будет дуть юго-западный, 6-11 метров в секунду. Местами его порывы достигнут 16 метров в секунду, — сообщили метеорологи.

По данным сайта «Яндекс Погода» в воскресенье, 12 сентября, в Новосибирске весь день будет лить дождь. Температура воздуха днем составит +10…+12 градусов. К вечеру похолодает до +6. Порывы юго-западного ветра достигнут 5,9 метров в секунду. А атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.