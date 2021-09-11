Новосибирский психолог рассказала, кого чаще всего травят на работе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

К сожалению, многие сталкиваются с травлей на работе. Большинство не знают, как избежать с психологическим давления со стороны коллег. Эксперты рассказали изданию «Ведомости Законодательного Собрания», кто чаще всего подвержен моббингу и как с ним бороться.

— Чаще всего травле подвержены сотрудники, которые только что устроились в компанию, — рассказала психолог, HR-специалист Екатерина Ракина.

По ее словам, причин для травли в таком случае может быть множество. Основная из них — яркая индивидуальность и профессионализм новичка. Часто бывает, на его фоне старые сотрудники меркнут. Тогда они начинают завидовать и опасаться за свое положение. За этим и следует моббинг.

Эксперты hh.ru Сибирь провели опрос жителей Новосибирской области и выяснили, 51% подвергались травле со стороны коллег.

Психологи уверены, главный признак моббинга — необоснованная и постоянная критика, которую сложно выдержать. Также он подразумевает обесценивание труда и равнодушие к чувствам сотрудника.

Больше всего, по данным психолога, травле подвержены молодые специалисты, люди предпенсионного возраста, неординарные и талантливые сотрудники, эмоционально-открытые личности, высокомерные люди, а также те, кто привык нарушать корпоративную этику.

Эксперт не дает единого совета тем, кто подвержен травле на работе. По ее мнению, каждая ситуация — особенная. Можно попробовать разные методы, из серии: диалог с адекватным начальством, которое не в курсе происходящего в коллективе, или же порой можно выждать время, с течением которого все, вероятно, наладится. Но чаще всего лучше уволиться и найти более подходящую и комфортную работу.

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