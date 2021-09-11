Новосибирец спас от гибели кота со сломанными лапками. Фото: предоставлено Дмитрием Реутовым.

В субботу, 11 сентября, в Первомайском районе Новосибирска прохожие заметили кота. Он лежал неподвижно и тяжело дышал. Вокруг беспомощного животного собралась толпа зевак. Но лишь один человек решил спасти несчастного котика. Об этом он рассказал корреспондентам КП-Новосибирск.

— Я пошел гулять и возле остановки Чапаева увидел кота, лежащего в траве. Рядом с ним стояла толпа людей. Все они говорили, что увезут его в больницу, но в итоге они разошлись. Никто его никуда не повез. Я понял, что нужно срочно спасать животное. Позвонил маме, она приехала на помощь. Мы аккуратно взяли кота и отвезли его в ветеринарную клинику. Там его осмотрели врачи. Сказали, что скорее всего кота кто-то сильно ударил — у него сломаны лапки, таз, позвоночник цел при этом. Если ему сделать операцию, он будет жить, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Реутов, подобравший кота.

По словам парня, на операцию нужно 10 тысяч рублей. Как стало известно КП-Новосибирск, деньги на лечение котика выделят в депутатском центре Новосибирска. После выписки Дима планирует стать для нового друга заботливым хозяином.

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