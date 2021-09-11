В Новосибирске «Мерседес» столкнулся с «Митсубиси»: пострадал ребенок. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В субботу, 11 сентября, на улице Немировича-Данченко в Новосибирске случилось жесткое ДТП. Там столкнулись «Мерседес» и «Митсубиси». Подробности аварии рассказали в ГИБДД по городу.

— Водитель Mercedes двигался по улице Немировича-Данченко по встречной полосе. Там он столкнулся с автомобилем «Митсубиси Паджеро Спорт», который двигался в попутном направлении и поворачивал налево, во двор дома № 121, — уточнили в ведомстве.

Известно, у 18-летнего водителя «Мерседеса», который несся по встречке, не было водительского удостоверения.

В результате ДТП пострадали двое: мальчик, который был в салоне «Митсубиси», и водитель Mercedes.

На месте происшествия сейчас работает полиция. Обстоятельства случившегося установят сотрудники ГИБДД.

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