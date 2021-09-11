Депутат рассказал об овощной мафии, работающей в Новосибирске.

Депутат новосибирского горсовета Георгий Андреев заявил о мафии, действующей в Новосибирске. По его словам, она специализируется на нелегальной уличной торговле овощами и фруктами.

- В Новосибирске есть мафия – конкретная структура, незаконная. Она занимается тем, что занимает площади в городе, пытается зарабатывать на этом. При этом ее представители используют недоработки муниципального законодательства, - рассказал КП-Новосибирск депутат.

По его словам, представители мафии нарушают продуктовую безопасность. Все они – граждане России.

- Есть два десятка предпринимателей, которые буквально терроризируют город, - добавил Георгий Андреев.

Конкретных имен депутат не назвал. Однако отметил, что в мэрии города и администрации Дзержинского района знают, кто занимается незаконной уличной торговлей.

Власти города сейчас активно борются с уличной торговлей. Они конфисковывают овощи и фрукты у продавцов.

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