В Новосибирске от коронавируса умерли 9 женщин за сутки: самой младшей было 48 лет

Данные сообщил оперативный штаб правительства. Фото: Иван МАКЕЕВ

В субботу, 11 сентября, стало известно, от ковида в Новосибирской области скончались еще 9 человек. Все умершие — женщины. Подробности об этом опубликовал оперативный штаб региона.

— Еще 9 пациентов с ранее подтвержденным COVID-19 умерли. Это женщины в возрасте 48, 57, 74, 75, 82, 91 года, а также три 83-летних сибирячки. За весь период пандемии в регионе умерли уже 2774 человек, — рассказали в оперштабе.

В реанимации сейчас лежат 140 человек. К ИВЛ подключены 13 зараженных.

За минувшие сутки ковид подтвердился еще у 174 жителей Новосибирской области. Так, с начала вспышки, коронавирусом заболели 60 352 человек, в том числе 4730 несовершеннолетних. При этом выздоровели 48 815 пациентов.

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