Новосибирский СК закрыл дело автора поста об Александре Невском. Фото: соцсети.

В СК РФ Новосибирской области не стали возбуждать уголовное дело против директора городского открытого колледжа. В августе 2021 на историка Сергея Чернышова поступило заявление. Некий активист сообщал, что тот распространяет данные, выражающие неуважение ко дням воинской славы, а также памятным датам, связанным с защитой Отечества. Сибиряка проверяли по части 1 статьи 148 УК РФ и части 4 статьи 354.1 УК РФ.

Как пишет издание «Новая Сибирь» со ссылкой на адвоката историка, в возбуждении дела отказали, так как не нашли в действиях директора состава преступления.

Известно, СК проверял историка из-за поста, который тот опубликовал в Facebook. Он написал его, выразив мнение на несостоявшееся переименование площади Свердлова в площадь Александра Невского. Тогда сибиряк выразил мнение, что выбор между террористом и коллаборационистом, предложенный новосибирцам, неудачный.

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