В Новосибирске иномарка сбила 5—летнего мальчика. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В субботу 11, сентября, в Октябрьском районе Новосибирска иномарка сбила 5-летнего ребенка. О ДТП сообщили в ГИБДД по городу.

— Авария произошла в 12:45. 61-летний водитель «Шевроле» ехал по улице Федосеева в сторону Кошурникова. У дома 226/1 на лице Бориса Богаткова сбил 5-летнего ребенка. Наезд случился вне зоны пешеходного перехода, — уточнили в ведомстве.

Известно, мальчик выжил. С места аварии его увезла «скорая». У малыша подозревают сотрясение мозга и травму ноги.

На месте ДТП сейчас работает экипаж ГИБДД. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

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