В Новосибирской области 100 детей-сирот получили жилищные сертификаты. Фото: Мария ЛЕНЦ

Четверо жителей Искитимского района Новосибирской области получили жилищные сертификаты. Известно, такую меру поддержки в регионе оказали уже 100 сибирякам. Об этом сообщили в правительстве области в пятницу, 10 сентября.

— Дополнительную меру поддержки для сирот инициировали в 2021 году. Она направлена на решение жилищного вопроса таких ребят. Сертификат позволяет им самим выбрать жилье и купить его в собственность. Сибиряки активно подают заявление на получение такой меры поддержки. Так, уже 225 заявлений рассмотрено. По ним принято положительное решение, — рассказали в правительстве.

Размер выплаты по такому сертификату составляет 1,6 миллиона рублей. На него сироты могут купить недвижимость площадью не менее 20 квадратов. Объект должен быть благоустроенным, а еще отвечать ряду санитарных и технических требований. Использовать жилищный сертификат нужно до конца 2021 года.

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