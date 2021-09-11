Под Новосибирском автомобиль влетел в столб и перевернулся. Фото: "Подслушано ЧАНЫ".
В ночь на субботу, 11 сентября, в рабочем поселке Чаны в кювет вылетел автомобиль. Перед этим машина врезалась на скорости в столб. Информация о ЧП появилась в соцсетях.
— Кто-то впечатался в столб на Ленина, напротив «Сбербанка», — написал очевидец в группе «Подслушано Чаны».
Как рассказал КП-Новосибирск очевидец, в машине были двое. После случившегося они вылезли из авто через заднее стекло и убежали.
Установить обстоятельства и причины ДТП предстоит сотрудникам ГИБДД. Информация уточняется.
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