В Новосибирске толпа избила мальчика-подростка. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске на улице Толбухина несколько человек напали на школьника. Свидетелями жестокого избиения стали местные жительницы. Информация о ЧП, которое произошло в пятницу, 10 сентября, появилась в соцсетях.

— Мои мама и сестра увидели драку напротив гаражей у дома 25/1. Там место довольно безлюдное. Так вот, группа из пяти человек избивали мальчика, на вид ему лет 12-14. Все происходило средь бела дня, было примерно 13:40. Толпой били ребенка ногами, пинали в 10 ног, а он корчился на земле. Они его убивали. Мама с сестрой подъехали туда на машине, разогнали толпу. Ребенок кое-как встал, поблагодарил их и побрел. Мои не сразу среагировали спросить, кто он и откуда. До сих пор в себя не можем прийти. Сколько жестокости!, — рассказала сибирячка в группе «МЖК Восточный. Плющихинский».

Женщина понадеялась, ее пост увидят родственники мальчика. Очевидцы не знают, где учится и живет ребенок. Рядом с местом ЧП находятся 3 школы. Женщины волнуются, что мальчик побоится рассказать родителям о случившемся.

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