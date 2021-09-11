В Новосибирской области зафиксировали первую в 2021 году смерть от укуса клеща. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно о смерти жителя Новосибирской области, болевшего клещевым энцефалитом. Это первая жертва опасной инфекции в 2021 году. Данные об этом опубликованы в оперативной сводке ГУ МЧС по Новосибирской области.

По данным ведомства, за эпидемиологический сезон от укусов клещей пострадали 15 982 сибиряка. При этом 67 человек заразились энцефалитом, а 80 заболели клещевым боррелиозом.

В МЧС напомнили, самыми неблагоприятными по клещевому энцефалиту в регионе признаны 19 районов.

— Речь идет о Болотнинском, Венгеровском, Искитимском, Колыванском, Коченевском, Кыштовском, Маслянинском, Мошковском, Новосибирском, Ордынском, Северном, Сузунском, Тогучинском, Черепановском, Краснозерском, Усть-Таркском, Барабинском. Также опасными считаются районы Каргатский и Чулымский. Энцефалитные клещи наблюдаются и в самом Новосибирске, а еще Бердске и в городе Обь, — уточнили в МЧС.

Известно также, что в регионе проводят профилактические мероприятия. Они направлены на борьбу с массовым заражением клещевым энцефалитом. В области есть запас иммуноглобулина. Вакцину получили 28 8560 сибиряков. Кроме того, проводится акарицидная обработка территорий.

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